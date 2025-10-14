Rus denizaltısında arıza iddiası: "En yakın tamirciyi arama avı"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait bir denizaltının teknik arıza iddialarıyla yüzeye çıkmak zorunda kaldığı haberlerinin ardından, Moskova’nın deniz gücünü hedef alan alaycı bir yorumda bulundu.

Rusya, dizel yakıtlı Novorossiysk adlı denizaltının Fransa açıklarında “uluslararası seyrüsefer kurallarına uygun olarak” yüzeye çıktığını savundu.

Ancak Hollanda makamları, geçtiğimiz hafta sonu denizaltının Kuzey Denizi’nde “çekilerek” ilerlediğini bildirmişti.

"EN YAKIN TAMİRCİYİ ARAMA AVI"

Slovenya’da yaptığı konuşmada Rutte, “1984 tarihli Tom Clancy romanı Kızıl Ekim Avı’ndan bugüne büyük fark var. Artık durum ‘en yakın tamirciyi arama avına’ dönmüş gibi görünüyo,” diyerek Rus deniz gücüyle alay etti.

İNGİLTERE VE HOLLANDA'DAN YAKIN TAKİP

İngiliz Kraliyet Donanması, 7-9 Ekim tarihleri arasında Novorossiysk’i ve onu destekleyen römorkörü üç gün boyunca İngiliz Kanalı üzerinden Kuzey Denizi’ne kadar izlediğini açıkladı.

HMS Iron Duke fırkateyni ve bir helikopterin katıldığı görev, NATO kapsamında yürütüldü.

Hollanda Savunma Bakanlığı da cumartesi günü yaptığı açıklamada, denizaltının ve römorkörün daha sonra Hollanda donanması tarafından eskort edildiğini doğruladı.

YAKIT SIZINTISI VE PATLAMA RİSKİ İDDİASI

Rus güvenlik kaynaklarından sızıntılar yayımlayan bir sosyal medya hesabı, 27 Eylül’de Novorossiysk’in Cebelitarık Boğazı’nda yakıt sızıntısı yaşadığını ve bu durumun “patlama riski” doğurduğunu iddia etmişti.

MOSKOVA İDDİALARI YALANLADI

Rusya Karadeniz Filosu ise iddiaları reddederek denizaltının “planlı bir filo arası geçiş” gerçekleştirdiğini, arıza ya da acil durum yaşanmadığını savundu.

Filonun basın servisi, “Fransa açıklarında acil durum nedeniyle yüzeye çıkıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Uluslararası denizcilik kurallarına göre denizaltılar İngiliz Kanalı’nı yalnızca yüzeyde seyredebilir” açıklamasında bulundu.