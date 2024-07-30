Rus Donanması'ndan büyük tatbikat: 300 gemi ve 20 bin personel katıldı

Rus Donanması, Kuzey, Pasifik, Baltık Filolarının operasyonel bölgelerinde, Hazar Filosunun sorumluluk alanında 300 gemi ve 20 bin personelle tatbikata başladı. Tatbikatlar ile donanmanın askeri komuta ve kontrol organlarının her seviyedeki eylemlerinin denetleneceği açıklandı.

Rus Donanması'ndan büyük tatbikat: 300 gemi ve 20 bin personel katıldı

Rus Donanması büyük bir deniz tatbikatına başladı.

Savunma Bakanlığı, donanmanın Kuzey, Pasifik, Baltık Filolarının operasyonel bölgelerinde, Hazar Filosunun sorumluluk alanında 300 gemi ve 20 bin personelle tatbikatlar başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, "Muharebe eğitimi faaliyetlerine yaklaşık 300 gemi ve tekne, denizaltı ve destek gemileri, 50 kadar uçak, 200'den fazla askeri ve özel teçhizat ile 20 binden fazla askeri personel ve sivil personel katılıyor" denildi.

Birkaç gün boyunca üç filonun ve Hazar Filosunun gemi mürettebatı, deniz havacılık birimleri ve kıyı kuvvetlerinin silahların pratik kullanımıyla 300'den fazla tatbikatı gerçekleştireceği de belirtildi.

Tatbikatların temel amacının, donanmanın askeri komuta ve kontrol organlarının her seviyedeki eylemlerini denetlemek olduğu bildirildi.

Ayrıca Rus Donanmasının gemi mürettebatının, deniz havacılık birimlerinin ve kıyı birliklerinin görevlerini amaçlandığı şekilde yerine getirmeye hazır olup olmadıklarını kontrol etmek de tatbikatın bir diğer hedefi olduğu kaydedildi.

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