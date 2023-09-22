Rus donanmasının Sivastopol’daki karargahına füze saldırısı yapıldı

Sivastapol yerel valisi Mikhail Razvozhayev, Telegram mesajlaşma uygulamasında en az bir Ukrayna füzesinin Rusya'nın Karadeniz donanmasının Kırım'ın Sivastopol limanındaki karargahına isabet ettiğini ve yangına neden olduğunu yazdı.
TOPLAMDA 5 FÜZE DÜŞTÜ
Rusya Savunma Bakanlığı da saldırıda bir askerin öldüğünü ve hava savunma sistemlerinin toplam beş füze düşürdüğünü açıkladı.
Razvozhayev, başka bir saldırı beklenmemesine rağmen, yerel halka donanma binasının bulunduğu şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulunulduğunu aktardı.
Razvozhayev, ayrıca itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu ve bazı yolların kapatıldığını belirtti.
Diğer taraftan Razvozhayev, Ukrayna'nın füze saldırısının ardından sivil kayıp ya da sivil altyapıda hasar olmadığını söyledi.
⚡️The first moments after the Storm Shadow missile struck the Black Sea Fleet headquarters building in Sevastopol. pic.twitter.com/vnU5m7JvQl— War Monitor (@WarMonitors) September 22, 2023
Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirip ilhak ettiği Kırım, 19 aydır devam eden savaş boyunca Ukrayna'nın sık sık saldırılarına hedef oldu.
Rusya'ya bağlı yetkililer, geçen cuma günü Bahçesaray kenti yakınlarında hava savunma sisteminin bir füze daha düşürdüğünü açıkladı. Kırım Başbakanı Sergei Aksyonov yarımada üzerinde "seyir füzeleri" düşürüldüğünü söyledi
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