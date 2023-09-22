Rus donanmasının Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı yapıldı

Sivastapol yerel valisi Mikhail Razvozhayev, Telegram mesajlaşma uygulamasında en az bir Ukrayna füzesinin Rusya'nın Karadeniz donanmasının Kırım'ın Sivastopol limanındaki karargahına isabet ettiğini ve yangına neden olduğunu yazdı.

TOPLAMDA 5 FÜZE DÜŞTÜ



Rusya Savunma Bakanlığı da saldırıda bir askerin öldüğünü ve hava savunma sistemlerinin toplam beş füze düşürdüğünü açıkladı.



Razvozhayev, başka bir saldırı beklenmemesine rağmen, yerel halka donanma binasının bulunduğu şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulunulduğunu aktardı.

Razvozhayev, ayrıca itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu ve bazı yolların kapatıldığını belirtti.