Rus donanmasının Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı yapıldı

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol’de Ukrayna tarafından, Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı düzenlendi. Rus yetkililer saldırıda bir askerin öldüğünü ve toplamda beş füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

Rus donanmasının Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı yapıldı
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Sivastapol yerel valisi Mikhail Razvozhayev, Telegram mesajlaşma uygulamasında en az bir füzesinin 'nın Karadeniz donanmasının Kırım'ın Sivastopol limanındaki karargahına isabet ettiğini ve yangına neden olduğunu yazdı.

TOPLAMDA 5 FÜZE DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırıda bir askerin öldüğünü ve hava savunma sistemlerinin toplam beş füze düşürdüğünü açıkladı.

Razvozhayev, başka bir saldırı beklenmemesine rağmen, yerel halka donanma binasının bulunduğu şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulunulduğunu aktardı.

Razvozhayev, ayrıca itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu ve bazı yolların kapatıldığını belirtti. 

Rus donanmasının Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı yapıldı - 1

Diğer taraftan Razvozhayev, Ukrayna'nın füze saldırısının ardından sivil kayıp ya da sivil altyapıda hasar olmadığını söyledi.

Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirip ilhak ettiği Kırım, 19 aydır devam eden savaş boyunca Ukrayna'nın sık sık saldırılarına hedef oldu.

Rusya'ya bağlı yetkililer, geçen cuma günü Bahçesaray kenti yakınlarında hava savunma sisteminin bir füze daha düşürdüğünü açıkladı. Kırım Başbakanı Sergei Aksyonov yarımada üzerinde "seyir füzeleri" düşürüldüğünü söyledi

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