Rus dronu NATO üyesi Romanya'ya düştü

Rusya'nın son günlerde artan Ukrayna'ya yönelik saldırıları gece boyu devam etti.

Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı, Romanya hava sahasına girdi. Romanya Savunma Bakanlığı bir Rus insansız hava aracının Romanya hava sahasına girerek ülkenin güneydoğusundaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına düştüğünü açıkladı. Binada yangın çıktı. İki kişi hafif yaralandı.

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Odesa kentinde ise İzmail limanını vurdu. Yetkililer, saldırının altyapıyı hedef aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi.