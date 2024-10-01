Rus ekonomisi savaş durumunda: Savunma bütçesinde rekor artış

Rusya, savunma harcamalarını yüzde 25 oranında rekor seviyede artırmaya hazırlanıyor.



Pazartesi günü parlamentonun internet sitesinde yayınlanan taslak bütçe belgelerine göre, planlanan son harcama artışı Rusya'nın savunma bütçesini 2025'te rekor seviye olan 13,5 trilyon rubleye (109 milyar sterlin) çıkaracak.



Yeni rakam, bu yıl savunma için ayrılan miktardan yaklaşık 3 trilyon ruble daha fazla.

TOPLAM HARCAMALARIN YÜZDE 40'I



Bu artışla birlikte savunma ve güvenlik harcamaları Rusya'nın toplam hükümet harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturacak. Bu da 2025 yılında 41,5 trilyon rubleye denk geliyor.



Ekonomi konusunda uzmanlaşmış önde gelen Rus yayın organlarından Bell, bülteninde "Bu artış, ekonominin savaş durumuna geçtiğinin teyididir ve Ukrayna'daki savaş yakında bitse bile, parayı orduya ve şişkin savunma sektörüne kanalize etmek en büyük öncelik olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL HARCAMALAR DÜŞÜYOR



Taslak bütçeye göre, bu yıl 7,7 trilyon ruble olan sosyal harcamaların ise gelecek yıl yüzde 16 azalarak 6,5 trilyon rubleye düşmesi bekleniyor.



Rusya'nın askeriyeye yaptığı büyük yatırım, NATO'nun Rusya'nın uzun vadeli bir savaşı sürdürme yeteneğini hafife aldığını söyleyen Avrupalı uzmanları endişelendirdi.