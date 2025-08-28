Rus füze gemisi Azak Denizi'nde vuruldu!

Ukrayna Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Azak Denizi’nde Rusya’ya ait “Buyan-M” sınıfı küçük füze gemisinin hedef alındığını duyurdu.



Olay, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yakınlarında gerçekleşti.



Bakanlığa göre gemi, “Kalibr” seyir füzelerinin taşıyıcısı olarak görev yapıyordu. İstihbaratın, “Hayaletler” adlı özel birimi, hava drone'u ile geminin radar sistemini vurdu. Ardından Aktif Eylemler Dairesi’ne bağlı özel kuvvetler, gemiye ek saldırılar düzenledi.



Açıklamada, saldırılar sonucunda Temryuk Körfezi’nde görev yapan Rus füze gemisinin hasar gördüğü ve bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

