Rus füzeleri Zelenski'nin memleketini vurdu: 3 ölü, 31 yaralı

Üçüncü yılını dolduran savaşta Moskova hükümeti Ukrayna'ya yönelik bombardımanını sürdürüyor.



Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin memleketindeki bir otele füze saldırısı düzenledi. Saldırıda üç kişi öldü, 14'ünün durumu ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı.



Dnipropetrovsk bölge valisi Sergiy Lysak, “Gece düzenlenen füze saldırısı nedeniyle Kryvy Rig'de üç kişi hayatını kaybetti... Yakınlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

ONLARCA YAPI ZARAR GÖRDÜ



Yetkililer, otelin yanı sıra 14 apartmanın, bir postanenin, yaklaşık iki düzine arabanın, bir kültür kurumunun ve 12 dükkanın hasar gördüğünü söyledi.



Kryvyi Rig cephe hattının yaklaşık 70 kilometre kuzey batısında yer alıyor. Şehir, savaştan önce 600 binden fazla insana ev sahipliği yapıyordu.

