Rus gazeteci, Ukrayna sınırında mayına basarak öldü
Rusya'nın Belgorod bölgesinde, Ukrayna sınırına yakın bir alanda Rus savaş muhabiri Anna Prokofieva mayına bastı. Genç gazeteci hayatını kaybederken, kameraman arkadaşı Dmitry Volkov ise ağır yaralandı.
Rus devlet televizyonu Kanal 1'de savaş muhabiri olarak çalışan Anna Prokofieva Belgorod bölgesinde, Ukrayna sınırına yakın bir alanda mayına basarak hayatını kaybetti. Kameraman Dmitry Volkov ise ağır yaralandı.
Kanal yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Prokofieva'nın "görevini ifa ederken hayatını kaybettiğini" belirtti.
SON PAYLAŞIMINI SALI GÜNÜ YAPTI
Genç gazetecinin 2023'ten bu yana kanalda Ukrayna krizini takip ettiği aktarıldı.
Sosyal medyadaki son paylaşımı salı günü yapılmıştı ve ormanda, askeri üniforma giymiş bir şekilde bir sandalyede otururken ve kafasına taktığı kamerayla görülüyordu.
BELGOROD BÖLGESİ VE ÇATIŞMALAR
Rusya'nın batı sınırındaki Belgorod bölgesi, Ukrayna'dan sürekli insansız hava aracı (İHA) ve havan topu saldırılarına uğrarken, Ukrayna'nın Kursk bölgesinden geri çekilme sürecinde de bölgedeki çatışmalar devam ediyor.
Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana bölgede yaklaşık 20 medya çalışanı hayatını kaybetti.
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