Rus general bombalı saldırının kurbanı oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde park halindeki bir araca yerleştirilen patlayıcı, sabah saatlerinde infilak etti.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayın bir suikast olduğunu ve hedefteki ismin Rusya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov olduğunu bildirdi.

TASS haber ajansının operasyonel birimlere dayandırdığı bilgiye göre, patlama 22 Aralık sabahı erken saatlerde 12 numaralı binanın avlusunda meydana geldi.

Sürücü, 2013 model Kia Sorento marka araca bindikten kısa bir süre sonra patlama gerçekleşti.

Patlamanın şiddetiyle araçta sıkışan Sarvarov, kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelerde bacaklarında şarapnel yaraları, yüz kemiğinde kırık ve çoklu travma tespit edilen generalin durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Ancak Rus RBK haber kuruluşuna konuşan kaynaklar, Korgeneral Sarvarov'un hayatını kaybettiğini teyit etti.

DAVA AÇILDI

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak "genel tehlike yaratacak şekilde cinayet işlemek" ve "yasa dışı patlayıcı madde ticareti" suçlamalarıyla dava açtı.

Soruşturma verilerine göre, aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Suçluların yakalanması halinde müebbet boyu hapis cezasıyla yargılanmaları öngörülüyor.

GENERAL ÇEÇENİSTAN VE SURİYE CEPHELERİNDE GÖREV ALMIŞTI

Saldırıda hedef alınan 56 yaşındaki Fanil Sarvarov, Rus ordusunun deneyimli isimleri arasında yer alıyordu.

11 Mart 1969'da Perm bölgesinin Gremyaçinsk şehrinde doğan Sarvarov, Kazan Yüksek Tank Komuta Okulu, Malinovski Zırhlı Birlikler Akademisi ve Genelkurmay Akademisi'nden mezun oldu.

Mayıs 2024 itibarıyla korgeneral rütbesine terfi ettirilen ve Silahlı Kuvvetler Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Sarvarov, 1992-2003 yılları arasında Çeçenistan'daki çatışmalarda ve Oset-İnguş ihtilafında altı yıl boyunca aktif görev aldı.

Generalin ayrıca 2015-2016 yıllarında Rusya'nın Suriye'deki askeri harekâtına katıldığı biliniyor.

Bu olay, ay başından bu yana Moskova'da gerçekleşen ikinci araç bombalama vakası olarak kayıtlara geçti.

Benzer saldırılar yıl boyunca devam etti. Nisan ayında Moskova bölgesindeki Balaşika'da, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in aracı havaya uçuruldu ve general olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma Komitesi bu olayı da cinayet ve yasa dışı patlayıcı madde ticareti kapsamında soruşturuyor.

Temmuz ayında ise Moskova merkezindeki Staropimenovskiy sokağında Rus özel kuvvetler gazilerinin bulunduğu bir araçta patlama meydana gelmişti.

Haziran başında da şehrin batısında üç farklı araca bomba ihbarı yapılmış, ancak uzman ekiplerin incelemesi sonucu patlayıcıya rastlanmamıştı.