Rus güçleri, Bogdanivka yerleşiminde kontrolü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Bogdanivka adlı bir yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Bogdanivka, Ukrayna'nın elindeki Chasiv Yar kasabasına yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alıyor.



Açıklamada, "Güney grup birlikleri Bogdanivka yerleşim birimini tamamen özgürleştirdi" denildi.

Ayrıca Rus güçleri, Kırım'daki Sivastopol'da bir gemi savar füze saldırısını püskürttü.



Bölgenin Rusya tarafından atanan valisi Mikhail Razvozhayev, saldırının Sivastopol limanındaki gemilerden birine yapıldığını söyledi.



Vali, düşen parçaların küçük bir yangına neden olduğunu ve yangının hemen söndürüldüğünü bildirdi.