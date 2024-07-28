Rus güçleri Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi

Rus ordusu, Donetsk bölgesinde Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca 138 bölgede Ukrayna askerleri ve teçhizatının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rus güçleri Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi

Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun bazı yerleşim birimi ve önemli noktaları kontrolüne aldığı kaydedilen açıklamada, "Aktif operasyonlar sırasında 'Merkez' askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini kurtardı" denildi.

Operasyonel-taktik havacılık unsurları, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birliklerinin ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin radar istasyonunu da vurduğu aktarılan açıklamada, 138 bölgede Ukrayna askerleri ve teçhizatının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hava savunma sistemleri ile 5 ABD yapımı HIMARS füzesi ve 2 adet Fransa üretimi Hammer güdümlü füzenin düşürüldüğü bildirilen açıklamada, 12’si "özel operasyon bölgesi" dışında olmak üzere Ukrayna'ya ait 34 İHA'nın vurulduğu kaydedildi.

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