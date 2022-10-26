Rus güçlerinin Dnipro kentine düzenlediği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın Dnipro kentine yönelik gece saatlerinde Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Rus güçlerinin Dnipro kentine düzenlediği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi

İlişkili Haberler

Ukrayna'dan vatandaşlarına uyarı: Bahara kadar gelmeyin

Ukrayna'dan vatandaşlarına uyarı: Bahara kadar gelmeyin

'ya karşı 24 Şubat'tan beri savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Dnipro kentindeki benzin istasyonuna gece saatlerinde Rus güçlerince saldırı düzenlendi. Saldırıda istasyon binası ve civardaki altyapı harabeye dönerken park halindeki araçlar da yandı.

Rus güçlerinin Dnipro kentine düzenlediği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi - 1 Rus füzeleri Ukrayna'nın Dnipro kentini gece boyunca bombaladı. 

HAMİLE BİR KADIN İLE İSTASYON GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin, Dnipro'da benzin istasyonuna gerçekleştirdiği saldırı sonucu hamile bir kadın ile bir istasyon görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda biri ağır 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının, yerel saatle 10.00'dan sonra olay yerine girişine izin verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...