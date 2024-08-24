Rus hapishanesinde isyan: 4 mahkum ve 4 gardiyan öldü

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir hapishanede çıkan isyanda dört hapishane çalışanı ve dört mahkum hayatını kaybetti.



Rus haber ajansı TASS, isyanı çıkaran mahkumların elinde rehineler olduğu aktarıldı. Tutukluları rehin alan dört mahkumun düzenlenen operasyonla öldürüldüğü belirtildi.



Rusya Federal Cezaevi Servisi'nden (FSİN) yapılan açıklamada, “Dört suçlu, Volgograd bölgesindeki Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin 19 numaralı ceza kolonisinde sekiz koloni çalışanını ve dört hükümlüyü rehin aldı. Suçlular dört çalışanı bıçakladı, bunlardan üçü öldü. Direnen diğer dört kişi hastaneye kaldırılmış, bunlardan biri hastanede ölmüştür. Haydutların suç faaliyetleri sonucunda dört hükümlü yaralandı. Rehinelerin kurtarılması operasyonuna katılan çalışanlar arasında can kaybı yaşanmadı. Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu, Volgograd bölgesindeki Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu IK-19'da meydana gelen rehin alma eylemi sırasında mağdur olan çalışanların ailelerine gerekli tüm yardımı sağlayacaktır” denildi.



Operasyonla mahkumlar tarafından rehin alınan çalışanları ve diğer tutukluları kurtaran Rusya Ulusal Muhfazılar’ından yapılan açıklamada, “Volgograd Bölgesi'ndeki Rosgvardia özel kuvvetlerine bağlı keskin nişancılar, koloni çalışanlarını rehin alan dört mahkumu dört isabetli atışla etkisiz hale getirdi, rehineler serbest bırakıldı” ifadeleri kullanıldı.

