Rus hava gücünde alarm: Savaş uçağı üretimi durma noktasında

Rusya’nın daha fazla askeri uçak üretme hedefleri, yaptırımların neden olduğu parça kıtlığı ve artan işgücü eksikliği nedeniyle sekteye uğruyor.



Newsweek’in haberi, son bir yılda Tataristan’daki Kazan Havacılık Fabrikası’nın genişlediğini ortaya koydu.

ÖRÜMCEK AĞI OPERASYONU



Ukrayna’nın haziran ayında gerçekleştirdiği ve seyir füzesi taşıyabilen uçakları hedef alan Örümcek Ağı Operasyonu adlı İHA saldırılarında 40’a yakın uçak imha edildi. Söz konusu operasyonun ardından Kazan'daki bu tesisin o uçakları yenileme kapasitesine sahip tek yer olduğu belirtiliyor.



Ancak çeşitli uzmanlara göre, işçi ve parça eksikliği üretimi ciddi biçimde sekteye uğratıyor.



Yaptırımların kısa ve orta vadede Rusya’nın stratejik bombardıman uçağı üretim kabiliyetini “felç ettiği”aktarılıyor.



İŞ GÜCÜ VE PARÇA EKSİKLİĞİ



Ukrayna, haziran ayında düzenlediği saldırılarda Moskova’nın saldırılarında kritik rol oynayan çok sayıda askeri uçağı imha ettiğini duyurmuştu.



Ancak Kazan’daki uçak üretimi, artan işçi ve parça sıkıntıları nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, Moskova’nın hava gücünü koruma kabiliyetinin tehlikeye girdiğini gösteriyor.



Kazan’daki tesis, Tu-160M, Tu-160M2 ve Tu-22M3 gibi stratejik bombardıman uçaklarının yanı sıra helikopterler ve sivil uçakların üretim ve bakımını da üstleniyor.

