Rus helikopteri 22 yolcusuyla birlikte kayıplara karıştı

Rusya'ya ait federal hava ulaştırma kurumunun ön verilerine göre, 22 kişiyi taşıyan Rus Mi-8T helikopteri Kamçatka Yarımadası'nda kayboldu.

Helikopter Vachkazhets yanardağının yakınındaki bir üsten havalandı ve havalandıktan sonra yerel saatle 04.00'te rapor vermesi gerekiyordu.

Mürettebat planlanan zamanda rapor vermeyince helikopterin akıbeti hakkında endişeler ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı.

Helikopterde üç mürettebat üyesi ve 19 yolcu bulunduğu aktarıldı. Yetkililer şu anda durumu değerlendiriyor ve kayıp uçağı arıyor.