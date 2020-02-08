Rus heyet İdlib için Ankara'da

İdlib'de Esad rejimine bağlı güçlerin ilerleyişi devam ederken Ankara önemli bir randevuya ev sahipliği yapıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının başkanlık ettiği heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşüyor.



Sedat Önal ve Rus mevkidaşı Sergey Vasilievich Vershin'in başkanlık edeceği heyetlerde iki ülkenin savunma bakanlığından üst düzey isimler de yer alacak.

Bakanlıktaki görüşmede Türkiye bir an önce bölgede ateşkes sağlanmasına ve rejim güçlerinin Soçi Mutabakatı'nda belirlenen sınırlara çekilmesine dönük beklentisini bir kez daha dile getirecek.

Aksi halde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede gerekli adımları atacağı yönündeki kararlılık mesajı da iletilecek.



Görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki gözlem noktalarına ya da unsurlarına dönük saldırılarda misliyle karşılık verileceği de vurgulanacak.

