Rus heyet İdlib için Ankara'da (Dışişleri'nden açıklama)

İdlib'de Esad rejimine bağlı güçlerin ilerleyişi devam ederken Ankara önemli bir randevuya ev sahipliği yapıyor.

Heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı. Rus heyeti ile görüşmeler üç saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının başkanlık ettiği heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Heyetler arası görüşmelerde İdlip’teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükünet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı." denildi.

