Rus heyeti Ukrayna ile müzakere için İstanbul'a geldi

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Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da yapılacak görüşmelerin yarın başlaması bekleniyor.

Rus heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları daha önce Antalya'da bir araya gelmişti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi devam ediyor.

PESKOV: GÖRÜŞMELER YARIN BAŞLAYABİLİR



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Peskov Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Türkiye'de yarın başlayabileceğini söyledi.



Sözcü Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar kaydedilen az ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşme fikri konusunda ilerleme kaydedilmediğini de açıkladı.

MÜZAKERE BAŞLIKLARI

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde ele alınması beklenen başlıklar ise şu şekilde;

1) TOPRAK



Müzakerelerdeki en zorlu başlık. Donbas yani ülkenin doğusunda Donetsk ve Luhansk'tan oluşan bölgedeki, Rusya destekli ayrılıkçılar iki yerde de bağımsız Cumhuriyet ilan etti, Rusya tanıdı. Moskova geçen hafta Donetsk'in yüzde 54'ünü, Luhansk'ın yüzde 93'ünü ele geçirdiğini ilan etti. Zelenski dün gece Donbas'ta çözüm istediğini söyledi.



2) TARAFSIZLIK

Ukrayna'nın tarafsızlığı, Rusya'nın taleplerinin başında geliyor. Moskova, savaş öncesi Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya üye olmayacağına dair yazılı güvence istiyordu. Rusya, saldırının amaçlarından birini de Ukrayna'nın silahsızlandırılması olarak ilan etti. Ukraynalı yetkililer, son bir ayda ülkenin NATO'ya üye olmayacağını dile getirdi. Zelenski de dün gece tarafsızlık konusunda müzakereye hazır olduğunu ilan etti.



3) RUSLARIN HAKLARI



Rusya'nın doğusunda Rusça konuşan bir nüfus bulunuyor. Ukrayna 2019'da çıkardığı yasayla Ukrayna dilini zorunlu hale getirmişti.Memur, asker, doktor ve öğretmen olmak için Ukraynaca konuşmak gerekiyor. Ancak, Rusça'nın statüsü Moskova'ın talepleri arasında bulunuyor. Zelenski bu başlığın müzakerelerde konuşulduğunu açıkladı.



4) "NAZİLERDEN ARINDIRMA"



Ruslar, "Azak Tugayı" gibi aşırı sağcı grupların Rusça konuşan halka "soykırım" yaptığını iddia ediyor. Ukrayna ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Bununla birlikte, "Nazilerden arındırma" Rusların ortaya attığı bir kavram ve "silahsızlanma" başlığıyla birlikte anılıyor.



Öte yandan, Ruslar başta Zelenski hükümetinin değişmesinden bahsediyordu. Şimdilerde Ukrayna'nın kendi ordusuna sahip olabileceğinden ancak Batılı ülkelerin silahlarına ve üslerine ev sahipliği yapmamasından söz ediliyor.

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