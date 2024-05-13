"Rus hükümeti yeni atamalarla savaşı büyütecek"

Kiev yönetimi, Rusya'da yeni hükümetin savaşı büyüteceğini öne sürdü.

Reuters'ın bildirdiğine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, bugün yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin yeni atamalarının Moskova'nın savaş çabalarını artırmaya çalışacağını belirtti.

Podolyak ayrıca atamaların, ekonomiyi savunma ihtiyaçları için yeniden yapılandırmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.

Podolyak, Telegram'dan yaptığı açıklamada, “Rusya nihayet kendini izole ediyor ve savaşı büyütmeye, ekonomiyi yeniden yapılandırırken formatlarını genişletmeye çalışacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, sürpriz bir şekilde yeni savunma bakanı olarak ekonomist Adrei Belousov'u atamıştı.

