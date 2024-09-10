Rus İHA'ları Letonya ve Romanya topraklarına düşüyor

Rusya'ya ait dronelar Letonya ve Romanya topraklarına düştü.

Letonya Genelkurmay Başkanı Leonids Kalnins düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya ait İran yapımı "Shahed" SİHA'sının geçtiğimiz cumartesi günü Letonya hava sahasını ihlal ederek ülkenin doğusundaki Rezekne bölgesine düştüğünü duyurdu.

YÜKLÜ MÜHİMMAT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Asıl hedefin Ukrayna olduğunu belirten Kalnins, SİHA'da yüklü bulunan mühimmatın ise Letonya ordu birimi tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.



Söz konusu SİHA'nın Belarus üzerinden Letonya hava sahasına girdiğini ifade eden Kalnins, SİHA'nın rotadan çıkmasının nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.



Kalnins geçmişte de Belarus İHA'larının Letonya hava sahasını ihlal ettiğini hatırlatarak "Ukrayna'da savaş devam ettiği sürece İHA'ların dahil olduğu bu tür vakaların meydana gelmeyeceğinin garantisi yok" şeklinde konuştu.



Letonya ordu yetkilileri ise SİHA'nın sınırı ihlal ettiği anda vurulmamasının nedenini ise, "Sınırda sağa, sola rastgele ateş edemezsiniz. Şüpheli cismin bir sivil nesne, küçük bir uçak olmadığından kesinlikle emin olmanız gerekir. Söz konusu cismin rotası sürekli olarak takip edilmiştir" şeklinde açıkladı.

PARÇALARI ARANIYOR



Romanya Milli Savunma Bakanlığı ise geçtiğimiz pazar günü ülkenin doğusunda, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Periprava köyü civarına Rusya'ya ait bir İHA'nın düştüğünü bildirdi.



Romanya İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Servisi yetkililerinin bölgede yaptığı aramalar neticesinde bulunan Rus menşeili İHA'ya ait parçaların inceleneceğini belirten Romanya Savunma Bakanlığı, söz konusu İHA'ya ait diğer parçaların arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.



Hava sahası Rus dronları tarafından ihlal edilen her iki ülke konuya ilişkin olarak NATO'yu bilgilendirdi.