Rus İHA'ları şehirlere indi: Ukrayna ordusunu "balık ağları" koruyor

Ukraynalı birliklerin giderek daha ölümcül hale gelen insansız hava aracı savaşına karşı son önlemleri binlerce yıllık bir teknolojiye dayanıyor: Balık ağı.



Yol kenarındaki direklere gerilen bu ağlar, Ukraynalı askerleri kendi topraklarının derinliklerine kadar ulaşabilen Rus İHA'larına karşı koruyor. Bu küçük patlayıcı cihazlar, ağların sağlam iplerine takılarak etkisiz hale geliyor.

DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ SAVUNMA HATTI



Bu düşük teknolojili savunmanın en hayati olduğu yerlerden biri, Rusya'nın yaz taarruzu ile kuşatma riski bulunan üç cephe kasabasından biri olan Kostiantynivka.



Bölgeyi savunan bir Ukraynalı komutan CNN’e verdiği demeçte, birliğine sekiz aydır yeni personel gelmediğini ve cephe hatlarına sadece drone ile ikmal yapılabildiğini anlattı.