Rus İHA'ları şehirlere indi: Ukrayna ordusunu "balık ağları" koruyor
Ukrayna’da yüksek teknolojili ölüm makinelerine karşı en etkili savunmalardan biri, binlerce yıllık basit bir çözüm oldu. Sokakları artık "balık ağları" koruyor.
Ukraynalı birliklerin giderek daha ölümcül hale gelen insansız hava aracı savaşına karşı son önlemleri binlerce yıllık bir teknolojiye dayanıyor: Balık ağı.
Yol kenarındaki direklere gerilen bu ağlar, Ukraynalı askerleri kendi topraklarının derinliklerine kadar ulaşabilen Rus İHA'larına karşı koruyor. Bu küçük patlayıcı cihazlar, ağların sağlam iplerine takılarak etkisiz hale geliyor.
DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ SAVUNMA HATTI
Bu düşük teknolojili savunmanın en hayati olduğu yerlerden biri, Rusya'nın yaz taarruzu ile kuşatma riski bulunan üç cephe kasabasından biri olan Kostiantynivka.
Bölgeyi savunan bir Ukraynalı komutan CNN’e verdiği demeçte, birliğine sekiz aydır yeni personel gelmediğini ve cephe hatlarına sadece drone ile ikmal yapılabildiğini anlattı.
HALK AĞLARDA BOŞLUKLAR AÇIYOR
Kostiantynivka yakınlarında, yerel halk ağlarda kendi geçebileceği boşluklar açarak yollarına devam ediyor. Bu boşluklar ise yetenekli Rus drone operatörleri tarafından istismar ediliyor.
Moskova’nın seçkin drone birimi “Sudnyi Den”, drone'larının ağların içine sızdığı videolar paylaşıyor.
Şehrin sokakları, Rus dronelarının vurduğu araçlarla dolu. Özellikle son bir aydır, şehir Rus kuvvetlerinin menziline girdiğinden bu yana durumun daha da kötüleşmiş durumda olduğu aktarılıyor.
SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜ İKİYE BÖLÜNDÜ
Gökyüzü kontrolü yerin altında sağlanıyor. Artık savaş ikiye ayrılmış durumda: cephede dronelarla avlananlar ve onları avlayanlar. Avcıların drone operasyon merkezleri sık sık hava saldırılarının hedefi oluyor.
Rubicon adlı yeni Rus drone ekiplerinin oldukça profesyonel olduğu belirtiliyor. Bu operatörler, bazen yukarıdan uçan bir droneun sarkıttığı bir ipi Ukrayna drone’unun pervanelerine dolayarak düşmesini sağlıyor.
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