Rus İHA'sı Çernobil'de 6-7 büyüklüğünde deprem yarattı

Rusya Ukrayna Savaşı, Çernobil Nükleer Santraline şubat ayında zarar verdi. Korkutan saldırı, Rus insansız hava aracının nükleer sahaya isabet etmesiyle yaşandı.

İlk değerlendirmelere ve mühendislik uzmanlarına göre, 75 bin sterline (3 milyon 876 bin TL) mal olan bir Rus Shahed insansız hava aracının, Çernobil nükleer santral sahasına on milyonlarca dolar değerinde zarar verdiği tahmin ediliyor.

The Guardian gazetesine göre tam bir onarımın maliyeti, özel bir uluslararası acil durum fonunda bulunan 25 milyon euro'dan daha fazla olacağından, İngiltere de dahil olmak üzere batılı hükümetler tarafından karşılanacak.

Şubat ayının ortalarında meydana gelen saldırı, acil bir radyolojik riske yol açmadı ancak 2017 yılında yıkılan reaktörün etrafını sarmak üzere inşa edilen 1,5 milyar euro'luk muhafaza yapısına önemli ölçüde zarar verdi. Santralin tamamen onarılması aylar sürebilir.

SENSÖRLER SARSINTIYI KAYDETTİ

Görevli baş mühendis Serhiy Bokov'a göre, Çornobil'deki 110 metre yüksekliğindeki çelik yapı 14 Şubat günü yerel saatle 02.00'den önce vuruldu ve sensörler 6 ile 7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Bokov, "Ancak bunun böyle olmadığını açıkça anladık” dedi.

Radar tarafından tespit edilemeyecek bir seviyede uçan bir insansız hava aracının neden olduğu sonucuna varılan saldırı, dış çatıda 15 metrekarelik bir delik açtı. Ayrıca, yapının iç kaplamasında söndürülmesi iki haftadan fazla süren bir yangına neden oldu.