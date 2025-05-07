Rus İHA'sı Çernobil'de 6-7 büyüklüğünde deprem yarattı
Rus insansız hava aracının, Çernobil nükleer santral sahasına on milyonlarca dolar değerinde zarar verdiği tahmin ediliyor.
Rusya Ukrayna Savaşı, Çernobil Nükleer Santraline şubat ayında zarar verdi. Korkutan saldırı, Rus insansız hava aracının nükleer sahaya isabet etmesiyle yaşandı.
İlk değerlendirmelere ve mühendislik uzmanlarına göre, 75 bin sterline (3 milyon 876 bin TL) mal olan bir Rus Shahed insansız hava aracının, Çernobil nükleer santral sahasına on milyonlarca dolar değerinde zarar verdiği tahmin ediliyor.
The Guardian gazetesine göre tam bir onarımın maliyeti, özel bir uluslararası acil durum fonunda bulunan 25 milyon euro'dan daha fazla olacağından, İngiltere de dahil olmak üzere batılı hükümetler tarafından karşılanacak.
Şubat ayının ortalarında meydana gelen saldırı, acil bir radyolojik riske yol açmadı ancak 2017 yılında yıkılan reaktörün etrafını sarmak üzere inşa edilen 1,5 milyar euro'luk muhafaza yapısına önemli ölçüde zarar verdi. Santralin tamamen onarılması aylar sürebilir.
SENSÖRLER SARSINTIYI KAYDETTİ
Görevli baş mühendis Serhiy Bokov'a göre, Çornobil'deki 110 metre yüksekliğindeki çelik yapı 14 Şubat günü yerel saatle 02.00'den önce vuruldu ve sensörler 6 ile 7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Bokov, "Ancak bunun böyle olmadığını açıkça anladık” dedi.
Radar tarafından tespit edilemeyecek bir seviyede uçan bir insansız hava aracının neden olduğu sonucuna varılan saldırı, dış çatıda 15 metrekarelik bir delik açtı. Ayrıca, yapının iç kaplamasında söndürülmesi iki haftadan fazla süren bir yangına neden oldu.
"RADYASYON NORMAL SEVİYEDE"
İki çift kemerden oluşan ve iki jumbo jetten daha uzun olan Yeni Güvenli Hapsetme (NSC), Nisan 1986'da dünyanın en kötü nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil'in dört numaralı reaktörünün üzerini örten, Sovyet dönemi lahitinin güvenliğini sağlamak üzere 2017 yılında tamamlandı.
Ancak şubat ayındaki saldırı, lahidi tekrar açık hale getirdi, yani radyoaktif tozun dışarı çıkma ve yağmur suyunun içeri girebilme ihtimalinin olabileceği belirtiliyor. Ancak Ukrayna, radyasyon arka planının şu anda normal seviyede olduğunu ve sürekli kontrol altında olduğunu bildiriyor.
Vurulan noktanın hapsetme yapısı, elementlere daha fazla maruz kalması ve kaplamanın zarar görmesi nedeniyle uzun vadede paslanmaya karşı daha savunmasız hale geldiği kaydedildi. Kaplama yangınını suyla söndürmek amacıyla yapıya 200 küçük sondaj deliği de açıldı.
TASARIMDAKİ MÜHENDİS ANLATTI
Çernobil sığınağının tasarım ve inşasında 15 yıl boyunca çalışmış olan Amerikalı mühendis Eric Schmieman, “Onarmamak bir seçenek değil” dedi. Tam bir onarımın en az on milyonlarca dolara mal olacağını ve bunun kolayca yüz milyonlarca dolara çıkabileceğini söyledi.Schmieman, onarımların aylar ile yıllar alacağını sözlerine ekledi.
Schmieman, daha önce sığınağın 100 yıllık bir tasarım ömrüne sahip olmasının planlandığını, böylece lahit ve altındaki nükleer atıkların kullanımdan kaldırılmasına zaman tanındığını, ancak onarılmadığı takdirde bunun artık şüpheli olduğunu ifade etti.
Eyfel Kulesi gibi diğer büyük metal yapıların aksine, korozyonu önlemek için yeniden boyanması hiçbir zaman mümkün olmadı.
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