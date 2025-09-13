Rus İHA’sı Romanya hava sahasını ihlal etti: F-16’lar havalandı
Romanya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sırasında bir İHA’nın Romanya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Ülkenin savunma bakanlığından yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarının acil olarak havalandırıldığı açıklandı.
Rus İHA'ları Polonya'dan sonra Romanya'da da kriz yarattı.
Rus İHA'sı, Tuna Nehri kıyısındaki Tulcea bölgesinde tespit edildi ve radar görüntüsünden çıkmadan önce Chilia Veche köyünün 20 km güneybatısına yöneldi. Yetkililer, İHA’nın yerleşim bölgeleri üzerinde uçmadığını ve halka doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti.
Romanya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana sınır bölgesine sık sık İHA parçaları düştüğünü duyurmuştu.
POLONYA'DA RUS İHA'LARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Benzer bir tehdit nedeniyle Polonya da hafta içinde hava sahasını ihlal eden Rus İHA’larını düşürmüş, Lublin’de bir havaalanını geçici olarak kapatmıştı.
Bu gelişmelerin ardından NATO, Doğu Avrupa’daki savunma hattını güçlendirme planlarını duyurdu.
Romanya parlamentosu bu yıl içinde, barış döneminde hava sahasını ihlal eden İHA’ların düşürülmesine imkan tanıyan bir yasayı kabul etmiş olsa da, uygulama kuralları henüz yürürlüğe girmedi.
POLONYA'DAN NATO OPERASYONU AÇIKLAMASI
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya topraklarına düşmesinin ardından NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeyi amaçlayan “Doğu Nöbetçisi” (Eastern Sentry) operasyonunun fiilen başladığını duyurdu.
Açıklamaya göre Fransa’ya ait A400 nakliye uçağı, Polonya’nın Mazowiecki kentine iniş yaparak Rafale savaş uçakları için silah sevkiyatı gerçekleştirdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Aleksus Grinkevich, geçtiğimiz günlerde operasyonun ittifakın doğu savunma hattını güçlendireceğini açıklamıştı. Yeni savunma yapılanmasında Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya gibi birçok ülke yer alacak.