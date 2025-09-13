Rus İHA’sı Romanya hava sahasını ihlal etti: F-16’lar havalandı

Rus İHA'sı, Tuna Nehri kıyısındaki Tulcea bölgesinde tespit edildi ve radar görüntüsünden çıkmadan önce Chilia Veche köyünün 20 km güneybatısına yöneldi. Yetkililer, İHA’nın yerleşim bölgeleri üzerinde uçmadığını ve halka doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Romanya, Rusya ’nın Ukrayna ’ya saldırılarının başlamasından bu yana sınır bölgesine sık sık İHA parçaları düştüğünü duyurmuştu.

POLONYA'DA RUS İHA'LARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Benzer bir tehdit nedeniyle Polonya da hafta içinde hava sahasını ihlal eden Rus İHA’larını düşürmüş, Lublin’de bir havaalanını geçici olarak kapatmıştı.



Bu gelişmelerin ardından NATO, Doğu Avrupa’daki savunma hattını güçlendirme planlarını duyurdu.



Romanya parlamentosu bu yıl içinde, barış döneminde hava sahasını ihlal eden İHA’ların düşürülmesine imkan tanıyan bir yasayı kabul etmiş olsa da, uygulama kuralları henüz yürürlüğe girmedi.