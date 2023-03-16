Rus istihbarat binasında yangın: 1 ölü

Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram'dan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangına elektrik kablolarındaki kısa devrenin neden olduğunu belirtti.



Golubev, çevredeki binalardan kent sakinlerinin tahliye edildiğini aktardı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin