Rus istihbaratı açıkladı: "Batı, nükleer santrali vuracak"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

SVR, Batılı güçlerin Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj düzenlemeyi ve bu konuda Rusya'yı sorumlu tutmayı planladığını iddia etti.

Açıklamada, "Elde edilen bilgilere göre, Avrupa'daki NATO ülkeleri, Kiev yönetimini Batı için olumsuz yönde ilerleyen Ukrayna'daki çatışmaların gidişatını değiştirmenin yollarını bulmaya çağırıyor. Bunun için Ukraynalılar ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde can kaybına yol açacak büyük bir sabotaj düzenlenmesi teklif ediliyor" denildi.

SVR'nin açıklamasına göre böylece Batı, Zaporijya Nükleer Santralinde meydana gelebilecek bir kazadan Rusya'yı sorumlu tutacak.

Rus İstihbaratı ayrıca Batı'daki kamuoyunun bu durumda Kiev'i desteklemesi için teşvik edilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını ileri sürdü.

CEPHE HATTINDA NÜKLEER TEHDİT

Dinyeper Nehri kıyısındaki Enerhodar kenti yakınında bulunan santral, cephe hattına yakınlığı nedeniyle sık sık topçu atışlarının, bombardımanların ve elektrik kesintilerinin hedefi oluyor. Ayrıca kalifiye personel eksikliği de güvenlik risklerini artırıyor. Rusya ve Ukrayna, Zaporijya'ya yönelik saldırılarda birbirlerini suçluyor.

Savaş öncesinde Ukrayna’nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan altı reaktörün tamamı çatışmaların başlamasıyla kapatılmıştı. Ancak reaktörler kapalı olsa dahi, soğutma sistemlerinin ve güvenlik mekanizmalarının çalışabilmesi için sürekli elektrik akışı gerekiyor.

Uzmanlar, uzun süreli elektrik kesintilerinin santralde ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği uyarısında bulunuyor.