Rus istihbaratından Sırbistan iddiası: 1 Kasım'da "renkli devrim" olacak

Rusya’nın Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan'da 1 Kasım Novi Sad tren garı kazasının yıl dönümünde Ukrayna'da 2014'te yaşanan "Euromaydan" benzeri bir renkli devrim organize ettiğini iddia etti.



SVR’ye göre, Sırbistan’daki son protestoların büyük ölçüde Avrupa ülkelerinin faaliyetlerinin ürünü olduğunu ve gençlerin radikalleştirilerek “devrimci yöntemlere” yönlendirildiği ifade edildi.

"MİLLİ DUYGULAR VE NATO BOMBARDIMANI UNUTULMADI"

Öte yandan Rus istihbaratı, "güçlü milli duygular, Sırp Ortodoks Kilisesi’nin birleştirici etkisi ve NATO’nun 1999’daki bombardımanının toplumsal hafızada hala canlı olması" nedeniyle bugüne kadar Sırbistan'a yönelik girişimlerin "başarılı olamadığını" söyledi.

Açıklamada ayrıca, Brüksel’in “bağımsız medya” görüntüsü altında bazı Sırp haber portallarına ve sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağladığı öne sürüldü.

Bu kurumlar arasında Fonet, RAM Network, Vreme, Južne Vesti, Boom93 ve birkaç yerel medya organının bulunduğu iddia edildi.