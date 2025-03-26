Rus kargo uçağının iniş takımları kırıldı, kara saplandı

Rusya'da Atran Hava Yolları'na ait An-12 tipi kargo uçağı, Sabetta-Novy Urengoy seferini gerçekleştirirken iniş sırasında sol iniş takımının kırılmasıyla kara saplandı.



Rusya'da Atran Havayolları'na ait An-12 tipi kargo uçağı, Sabetta-Novy Urengoy seferini gerçekleştirirken iniş sırasında sol iniş takımı kırılarak pistten çıktı. Kara saplanan uçakta bulunan 8 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

