Rus komedyenlerden Fed Başkanı Powell'a telefon şakası

Fed Başkanı Jerome Powell, Rus şakacıların son kurbanı oldu.

Vovan ve Lexus takma adlı komedyenlerin, kendilerini Ukrayna lideri Volodimir Zelenski olarak tanıtıp FED Başkanı ile görüştüğü ortaya çıktı.



Powell ve Rus şakacılar arasındaki telefon görüşmesine ait ses kayıtları Rusya Devlet televizyonunda yayınlandı.

ABD Merkez Bankası sözcüsü ise görüşmenin Ocak ayında yapıldığını, Powell'ın kendisini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olarak tanıtan bir kişiyle konuştuğunu açıkladı. Açıklamada, "Dostça görüşmede Ukrayna'ya desteğimizi tekrarladık, gizli bir bilgi paylaşmadık" denildi.

Rus komedyenler daha önce de Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı Justin Trudeu ve eski ingiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanı sıra, İngiltere Prensi Harry gibi isimleri hedef almıştı.