Rus komutan suikastının şüphelisi gözaltına alındı

Rusya'nın Moskova bölgesinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in öldüğü patlamaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gözaltına alınan şüpheli 1983 doğumlu İgnat Kuzin'in Ukrayna istihbaratı ajanı olduğu, Ukrayna'da ikamet iznine sahip olduğu tespit edildi. Kuzin, suçunu itiraf etti. Kuzin, 2023'ten beri Ukrayna istihbaratına çalıştığını, aldığı emirle terör saldırısını gerçekleştirdiğini anlattı. Soruşturma çalışmaları sürüyor."



Açıklamada, patlayıcı cihazın otomobile Kuzin tarafından yerleştirildiği ve Ukrayna'dan etkinleştirildiği ifade edildi.



ARACI PATLAMIŞTI



25 Nisan'da, Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in hayatını kaybettiği bildirilmişti.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, olayı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, Ukrayna tarafını suçlamıştı.