Rus Korgeneral, Suriye’deki çatışmada öldürüldü

Suriye’nin Lazkiye kırsalında çıkan çatışmada Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko öldürüldü.

Sivastopol Valisi, Korgeneral Nikolai Mihaylenko’nun öldürüldüğünü ve Kırım’a bağlı Sivastopol’de Mihaylenko için cenaze töreni düzenlendiğini duyurarak, “Nikolai Mihaylenko, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde özel askeri görevler sırasında öldü” ifadelerini kullandı.



Rus basını, Mihaylenko’nun kaçırılan bazı Rus askerlerini kurtarma operasyonları sırasında Lazkiye kırsalında terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla girdiği çatışma sırasında öldüğünü belirtti.



Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta Şam rejimini destekleyen Rusya’nın, Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü ve Tartus kentindeki Lojistik Destek Merkezi’ndeki askeri varlığı bulunuyor.

KORGENERAL NİKOLAİ MİHAYLENKO KİMDİR?

Korgeneral Nikolai Mihaylenko, Chernigov'da askeri bir ailede doğdu ve büyüdü. Çocukluğundan beri askerliği bir kariyer hayal ediyordu.

Üniversiteden başarıyla mezun olduktan sonra Donanmada subay olarak görev yaptı.

Son yıllarda Nikolai Nikolaevich, askerlik hizmetine ilişkin bilgi ve deneyimini gelecekteki subaylara aktararak memleketinde ders verdi; kendisine yüksek askeri rütbe olan kaptan 1. rütbe verildi.