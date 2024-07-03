Rus lider Putin: Çin'le ilişkilerimiz tarihin en iyi döneminde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet başkanı Şi Cinping, Şangay İşbirliği Örgütü toplantıları öncesi Astana'da bir araya geldi. Putin, "Ortak işbirliğimiz, küresel ilişkilerdeki istikrar için kilit bir faktör" dedi.

Rus lider Putin: Çin'le ilişkilerimiz tarihin en iyi döneminde

Şangay İşbirliği Örgütü’nün Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi liderlerin katılımıyla Astana'da bugün başlıyor.

Devlet Başkanı , toplantılar öncesi Devlet başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

İkili görüşme öncesi açıklama yapan Putin, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin "tarihteki en iyi döneminde" olduğunu söyledi.

Putin, "Biz kimseye karşı değil, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz. Ortak işbirliğimiz, küresel ilişkilerdeki istikrar için kilit bir faktör" dedi.

Rus lider bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir arada geldi. Görüşme öncesi yaptıkları ortak basın toplantısında iki lider, işbirliği mesajı verdi.

Putin, "dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye ilişkilerinin adım adım ilerlediğini" ifade etti.

Erdoğan ise "Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir an önce devreye girmesini isttiyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca Putin'i Türkiye'ye davet etti, Rus lider de "Muhakkak gelirim" diye konuştu. 

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