Rus lider Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek

Devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı

Vladimir Putin, yarın Rusya'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.



ABBAS'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 14-15 Ağustos tarihlerinde Ankara’da olacak.



Abbas, Ankara ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.



Ardından iki lider başbaşa görüşecek. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Abbas’ın birlikte bir basın açıklaması yapması da planlanıyor.

Abbas,Ankara ziyaretinin ikinci gününde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Mahmud Abbas, Filistin için olağanüstü toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genel kurula hitap edecek.