Rus lider Putin: Ukrayna'da ateşkes ilan etmeyeceğiz

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde açıklamalarda bulunan Rus lider Putin, "Ukrayna'da ateşkes ilan etmeyeceğiz" dedi. Putin, "Ukrayna'dan geri dönüşü olmayan adımlar görmemiz gerekiyor" diye ekledi. ABD başkanlık seçimi kampanyası sırasında Moskova ve Washington arasında yapıcı bir diyaloğun mümkün olmadığını da belirten Putin, "Trump'ın Ukrayna önerilerini ciddiye alıyoruz. Samimi konuşuyor" dedi.

Rus lider Putin: Ukrayna'da ateşkes ilan etmeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı , Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında savaşına değinen Putin, Parlamentosu'na görüşmeler hakkında doğrudan seslenmeye gerek olmadığını söyledi.

Ateşkes ilan etmeyeceğiz" diyen Putin, "Ukrayna'dan geri dönüşü olman adımlar görmemiz gerekiyor. Bu adımlar olmadan ateşkes imkansız" diye ekledi.

Putin geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ancak Kiev'in NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve Moskova'nın hak iddia ettiği dört vilayetin tamamını teslim etmesi halinde sona erdireceğini söylemiş, Kiev ise bu talepleri teslim olmakla eşdeğer görerek hızla reddetmişti.

"TALİBAN TERÖRLE MÜCADELEDE MÜTTEFİKİMİZ"

Rusya Devlet Başkanı konuşmasının devamında Taliban'ın "terörle mücadelede Rusya'nın müttefiki" olduğunu söyledi.

Biden-Trump tartışmasını da değerlendirerek, "Tartışmanın bazı bölümlerini gördüm ama yapacak başka işlerim var" ifadesini kullandı.

'nin, kilit gücü olmaya devam ettiğini ve Ukrayna'da belli rolleri olduğunu belirtti.

ABD başkanlık seçimi kampanyası sırasında Moskova ve Washington arasında yapıcı bir diyaloğun mümkün olmadığını da dile getirdi.

Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşın hızlı bir şekilde sona erdirilebileceği yönündeki açıklamalarına da değinen Putin, Trump'ın içten konuştuğunu ve Rusya'nın onu ciddiye aldığını söyledi.

Putin, Rusya'nın kasım ayındaki ABD seçim sonuçlarını bekleyeceğini ve yeni yönetimin ne yapacağını göreceğini söyledi ve şöyle devam etti: "ABD'nin eylemlerini yansıtma hakkımızı saklı tutuyoruz."

Rus lider, Rusya'nın orta menzilli füzeleri üretmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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