Rus medyasının Navalny'nin ölümünü çarpıttığı iddia edildi

İSMİ BİLE VERİLMEDİ



İzleyicilere ölümüyle ilgili "kapsamlı soruşturma" gerçekleşeceği söylenmesine rağmen, bir kişi bile Rus muhalif liderin tam adını anmadı ve haberlerde ondan yalnızca "Navalny" olarak bahsedildi.



Başka bir popüler devlet televizyon kanalında yer alan bir politikacı, Navalny'nin ölümü üzerine taziyelerini dile getirmeye çalıştığında programın sunucusu, bunun tartıştıkları konuyla ne ilgisi olduğunu sordu.



Ancak sosyal medyada durum oldukça farklı.



Haberler, X (eski adıyla Twitter) ve giderek daha popüler bir haber kaynağı olan Telegram gibi tüm platformlarda yer aldı ve gece boyunca gündemden düşmedi.



Navalny ile ilgili gönderiler Telegram'da en çok görüntülenenler arasında yer aldı ve saatler içinde yüzbinlerce, bazen de bir milyonun üzerinde görüntüleme topladı.



Rus muhalif Navalny cezaevinde hayatını kaybetti Haberi Görüntüle "BATININ SONUÇLARI HAZIR"



Rakiplerine baskı yapan Başkan Putin'in gelecek ay beşinci başkanlık dönemi için yeniden seçilmesi bekleniyor.



Channel One sunucusu Anatoly Kuzichev ayrıca Navalny'nin "müttefikleri tarafından bile unutulduğunu" iddia etti ve ölümünün "bir kaza" veya belki de "korkunç bir sabotaj" eylemi olabileceğini ileri sürdü.



Benzer şekilde, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da Batılı liderlerin tepkisinin hızlılığı hakkında, "Henüz adli tıp incelemesi yapılmadı ancak Batı'nın sonuçları hazır" diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin