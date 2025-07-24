Rus milletvekili, ölüyken 11 kez oy kullanmış

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın milletvekillerinden Mikhail Tarasenko’nun hayatını kaybetmiş olmasına karşın bir meclis oturumunda 11 kez oy kullanmış gibi gösterildiği iddia edildi. Buna göre, Devlet Duması Başkanı, Tarasenko’nun hayatını kaybettiğini duyurmadan hemen önce Rus vekil salı günü düzenlenen meclis oturumunda 11 kez oy kullanmıştı.



The Moscow Times haber sitesinin aktardığına göre, iktidardaki Birleşik Rusya partisine mensup olan Tarasenko “çok hastaydı”. Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin, Tarasenko’nun oylarının kayda geçtiği aynı meclis oturumunda vekilinin öldüğünü açıkladı.



BBC’nin Rusça servisine göre, Tarasenko internetteki “aşırılıkçı” içerikleri hedef alan tartışmalı yasa tasarısı için oy kullanmamış olsa da yapılan diğer oylamalarda oy vermiş gibi gösterilmişti. Bu tasarıların arasında Ukrayna’daki savaşta ölen Rus askerlerin eşlerinin resmi intikal süreci tamamlanmadan önce eşlerinin arabalarını kullanabilmesini ve Rusya’nın sulak alanların korunmasını öngören Ramsar Sözleşmesi’nden çekilmesini öngören düzenlemeler de vardı.



“TEKNİK AKSAKLIK SEBEBİYLE SALI GÜNÜ OY VERDİ”



BBC Rusya’ya göre, bu, ölü ya da oy verecek durumda olmayan bir vekilin oy vermiş gibi göründüğü ilk durum değil.



Geçen sene yaşanan benzer bir olayda da Devlet Duması oturumuna katılamayacak kadar hasta olan bir milletvekilinin oy verdiği görülmüştü. Meclis kurallarına göre, mecliste vekaleten oy verme hakkı bir milletvekilinin geçerli bir sebebinin olması ve oy kullanma kartını mevkidaşlarına iletmesiyle mümkün olabiliyor.



BBC Rusya, Tarasenko için de durumun bu olabileceğine işaret etti, oylamalar ile ölüm açıklaması arasında geçen kısa süreye atıfta bulundu.



Devlet Duması Etik Komitesi’nden milletvekili Evgeny Revenko da daha sonra Rusya’nın Kommersant gazetesine verdiği demeçte, Tarasenko’nun oylarının “teknik bir aksaklık” dolayısıyla salı günü atıldığını söyledi. Bu açıklama da oy verme işlemi sırasında vekilin halihazırda ölü olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.



1947 yılında Rostov bölgesinde dünyaya gelen Tarasenko, siyasete girmeden önce uzun bir süre boyunca maden ve metalurji sektörlerinde çalışmıştı.