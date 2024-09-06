Rus milletvekili, "Poseidon" süper silahıyla İngiltere'ye radyoaktif tsunami saldırısı yapılmasını önerdi

İngiltere'nin Ukrayna'ya 213 milyon dolarlık maliyetle 650 çok amaçlı Marlet füzesi göndereceğini açıklamasının ardından Rusya'dan sert tepkiler geldi. Putin yanlısı Rus milletvekili Andrei Gurulev, Moskova'nın benzersiz Poseidon yüksek hızlı su altı atom insansız hava aracını İngiltere'ye karşı kullanmasını talep etti.

Rus milletvekili, "Poseidon" süper silahıyla İngiltere'ye radyoaktif tsunami saldırısı yapılmasını önerdi

Rus milletvekili Andrei Gurulev, 'nin 'ya yeni askeri yardımına tepki gösterdi.

İngiltere hükümetinin Kiev'e 650 Marlet hava savunma füzesi daha sağlamasının ardından Gurulev, 'nın Poseidon "süper silahıyla" radyoaktif bir tsunamiyi hedef almasını önerdi.

Gurulev, Kremlin'in Rossiya-1 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İngiltere'yi hedef alacak bu tür bir saldırının mümkün olduğunu belirtti.

Milletvekili, "Elbette daha radikal bir seçenek var" diyerek, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğini ve Rus topraklarına yönelik uzun menzilli füze saldırılarına izin veren Batılı ülkeleri hedef aldıklarını ifade etti.

"İngiltere yoksa, sorun da yok" şeklinde alaycı bir üslupla konuştu.

YIL SONUNA KADAR ULAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Bu açıklamalar, İngiltere'nin Ukrayna'ya Rus insansız hava araçları ve bombardımanlarına karşı koruma sağlamak amacıyla 162 milyon sterlin değerinde 650 adet hafif çok amaçlı füze tedarik etme kararının ardından geldi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, füze sevkiyatının yıl sonuna kadar Ukrayna'ya ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya düzenlediği ve 55 kişinin öldüğü hava saldırısı, Kiev'in daha fazla hava savunma desteği talep etmesine neden olmuştu.

İngiltere, bu yardım taahhüdünü hızlandırma sözü vererek Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyor.

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