Rus milletvekilinden ‘yabancı hükümet yetkililerini kaçırabiliriz’ önerisi

Rusya Devlet Duması milletvekili Oleg Morozov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret edecek NATO üyesi bir ülkenin savunma bakanının kaçırılıp Moskova’ya getirilebileceğini söyledi.



Açıklamalarda bulunan Morozov yaptığı açıklamada, “Kiev’e gelecek bir bakanı kaçırıp Moskova’da sorguya alırsak, NATO‘nun Ukrayna’ya ne tür emirleri verdiğini öğrenebiliriz” diye konuştu.



Batı ülkelerinin silahlarını Ukrayna’ya sevkiyatının Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirten Morozov, bunun sonucu olarak Moskova’nın askeri hedeflerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.



“Kafamda tasarladığım belki de hayali bir komplo var” ifadeleriyle planını söyleyen Morozov, “Yakın zamanda, bir NATO ülkesinin savunma bakanı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere trenle Kiev'e gidecek ama oraya varamayıp Moskova'da bir yerde uyanacak” şeklinde konuştu.