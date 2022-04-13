Rus milyarder Roman Abramoviç ile bağlantılı 7 milyar dolarlık varlık donduruldu

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Adaları’ndan en büyüğü olan Jersey'deki Kraliyet Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya yönelik yaptırım listesine eklenen Rus milyarder Roman Abromoviç ile bağlantılı 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurdu.

Jersey Hukuk Memurları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Jersey Kraliyet Mahkemesi'nin Abramoviç'in kamuya açık olarak tahmin edilen servetinin yarısına eşdeğer olan 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurduğunu ve polisin milyarderle bağlantılı olduğundan şüphelenilen mülkleri aradığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kraliyet Mahkemesi, 12 Nisan'da Abramoviç ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve değeri 7 milyar ABD doları aştığı anlaşılan varlıklar için resmi bir dondurma emri verdi" denildi.

RUS OLİGARKLARA YAPTIRIM



Abramoviç, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ABD, İngiltere ve birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından Rus oligarklara uygulanan yaptırımlara maruz kalmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle Chelsea Kulübü'nü satan Abramoviç'in sahip olduğu varlıklara da el konulmuştu.



Abramoviç’in geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından zehirlendiği iddia edilmiş, 3 Mart'ta müzakereler için Kiev'e indikten sonra ellerinde ve yüzünde soyulma ve kırmızı gözler ile görüntülenen iş insanı birçok spekülasyona konu olmuştu.

14 MİLYAR DOLAR SERVETİ BULUNUYOR



İngiltere'de, Roman Abramoviç ve ailesinin, Chelsea'nin yanı sıra 250 milyon sterlinin üzerinde bir mülk koleksiyonu bulunuyor.



Forbes'a göre ise, Abramoviç’in şu anki net servetinin 14 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.



Jersey, Manş Denizi'nde Normandiya sahiline yakın Birleşik Krallığa bağlı Manş Adaları'ndan biridir.

Jersey, Batı Avrupa'da, Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biridir. Jersey, kendi mali, hukuki ve yargı sistemlerine ve kendi kaderini tayin etme gücüne sahip, anayasal bir monarşi altında özerk bir parlamenter demokrasidir. Adadaki Vali, Kraliçe'nin kişisel temsilcisidir.