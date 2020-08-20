Rus muhalefet lideri Navalny zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısındaki en güçlü muhalefet lideri hastaneye kaldırıldı.



Yolsuzluk karşıtı çalımalarıyla bilinen 44 yaşındaki Alexsey Navalny'nin zehirlendiğinden şüpheleniliyor.



Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh tarafından yapılan açıklamalara göre muhalefet lideri uçakta rahatsızlandı.



Navalny'yi taşıyan uçak Sibirya'da acil iniş yapmak zorunda kaldı ve kendisi hastaneye kaldırıldı.

SADECE ÇAY TÜKETTİ

Sözcü Yarmysh, Navalny'nin çayına katılan bir şeyle zehirlenmiş olabilieceğini söyledi. Navalny'nin uyandıktan sonra sadece çay tükettiği aktarıldı.



Yoğun bakıma alınan 44 yaşındaki muhalif liderin alerjik reaksiyon da göstermiş olabileceği belirtiliyor.



Ülkedeki yolsuzlukluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.



Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalny, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalny'nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

