Rus muhalif Aleksey Navalny'nin cenazesi annesine teslim edildi

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'nin annesi Ludmila, geçtiğimiz günlerde oğlunun cenazesinin kendisine gösterildiğini açıklamıştı.



Ludmila, yetkililerin Navalny'nin cenazesinin zamanı ve yeri konusunda kendisini zorlamaya çalıştığını, Rus muhalif liderin gizlice, yas tutulmadan gömülmesini istediklerini söylemişti.



Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, cenazenin annesine teslim edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından cenazenin henüz gerçekleşmediğini belirten Yarmysh, "Yetkililerin bu işin ailenin istediği ve Aleksey'in hak ettiği şekilde yürütülmesine müdahale edip etmeyeceğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.