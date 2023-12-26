Rus muhalif Aleksey Navalny'nin nerede olduğu belli oldu

ALEXEİ NAVALNY KİMDİR?



Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus yetkililerin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa eden blogu aracılığıyla dünyada ün kazandı.



Navalny, Putin’e muhalifliği nedeniyle birçok kez tutuklandı ve hapse girdi. 2014 yılında "zimmete para geçirme" suçlamasıyla mahkum edildi.

2020 yılında sinir gazı ile zehirlenen Navalny, Rusya'ya dönmeden önce aylarca Almanya'da tedavi gördü ve hemen ardından tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.



Navalny'nin hapsedilmesi dünyanın dört bir yanından protestolara ve kınamalara yol açarken, ABD de dahil olmak üzere birçok ülke Navalny’nin serbest bırakılması ve zehirlenmesinin soruşturulması çağrısında bulundu. Navalny'nin davası Rusya'da siyasi özgürlük ve insan hakları mücadelesinin bir sembolü haline geldi.

