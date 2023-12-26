Rus muhalif Aleksey Navalny'nin nerede olduğu belli oldu

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'nin yeri belli oldu.
İki haftadır kendisinden haber alınamayan Navalny'nin Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği açıklandı.
Açıklamayı Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmiş yaptı. Yarmiş, Rus muhalif liderin kuzeyde "Kutup Kurdu" olarak anılan bir hapishaneye götürüldüğünü söyledi.
Navalny'nin avukatının kendisiyle dün görüştüğünü aktaran sözcü, "Durumu iyi" dedi.
Rus muhalifin bulunduğu hapishanede en ağır suçlardan hüküm giyen mahkumlar bulunuyor. Hapishane, Başkent Moskova'nın bin 900 kilometre kuzeydoğusunda ve Kutup Halkası’nın 60 kilometre içinde yer alıyor.
ALEXEİ NAVALNY KİMDİR?
Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus yetkililerin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa eden blogu aracılığıyla dünyada ün kazandı.
Navalny, Putin’e muhalifliği nedeniyle birçok kez tutuklandı ve hapse girdi. 2014 yılında "zimmete para geçirme" suçlamasıyla mahkum edildi.
2020 yılında sinir gazı ile zehirlenen Navalny, Rusya'ya dönmeden önce aylarca Almanya'da tedavi gördü ve hemen ardından tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.
Navalny'nin hapsedilmesi dünyanın dört bir yanından protestolara ve kınamalara yol açarken, ABD de dahil olmak üzere birçok ülke Navalny’nin serbest bırakılması ve zehirlenmesinin soruşturulması çağrısında bulundu. Navalny'nin davası Rusya'da siyasi özgürlük ve insan hakları mücadelesinin bir sembolü haline geldi.
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