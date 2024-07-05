Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

Rus muhalif Kara-Murza'nın tutuklu bulunduğu Omsk'taki cezaevi hastanesine naklediğini açıklayan eşi Evgenia, ziyaret haklarının ise reddedildiğini belirtti.

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

Vatana ihanet suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza, hapishane hastanesine nakledildi. 

Eşi Evgenia, bilgiyi sosyal medyadan paylaştı.

Rus ve İngiliz pasaportlarına sahip olan 42 yaşındaki Moskova doğumlu Kara-Murza, 'nın 'daki savaşını defalarca kınadıktan ve Moskova'ya karşı Batı yaptırımları çağrısında bulunduktan sonra hapse atılmıştı.

Eşi, Kara-Murza'nın perşembe akşamı tutuklu bulunduğu Omsk'taki cezaevi hastanesine nakledildiğini söyledi ancak durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Avukatlarının onu görmek için beş saat beklediklerini ancak ziyaret haklarının reddedildiğini belirtti.

Ayrıca Kara-Murza'nın iki zehirlenme girişiminden kurtulduktan sonra polinöropati adı verilen bir sinir rahatsızlığından muzdarip olduğunu ve hapishanedeki sağlığıyla ilgili endişelerini defalarca dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Evgenia, Muhalefetin önde gelen isimlerinden Aleksey Navalni'nin Kuzey Kutbu'ndaki bir ceza kolonisinde hayatını kaybettiği 16 Şubat'tan bu yana bu endişelerini defalarca yineledi.

Kara-Murza Nisan 2022'de tutuklanmış, silahlı kuvvetler hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlanmış ve "yabancı ajan" ilan edilmişti. Saatler önce CNN, muhalif ismin, Rusya'nın "katiller rejimi" tarafından yönetildiğini söylediği bir röportaj yayınlamıştı.

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