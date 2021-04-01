Rus muhalif lider Navalni açlık grevine başladı

Tıbbi yardım alamadığını söyleyen Navalni, cezaevinde açlık grevine başladı.

Reuters - NTV Haber 01.04.2021 - 00:37

Rus muhalif lider Navalni açlık grevine başladı

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Hapishanedeki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tıbbi yardım talebi reddedildiği gerekçesiyle açlık grevine başladı.

Navalni'nin hapishane müdürüne yazdığı mektup sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Rus muhalif lider mektubunda sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu ancak kendisine tıbbi yardım yapılmadığını belirtti.

Mektubunda, her mahkumun doktor çağırma ve muayene olma hakkı bulunduğunu vurgulayan Navalni, "Bir doktorun beni görmesine izin verilmesini talep ediyorum. bu olana kadar açlık grevi ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

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