Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny hastanede geçirdiği sürenin cezasına eklenip eklenmeyeceğinin karara bağlanması için mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme cezasının uzatılmamasına karar verdi. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, muhalif liderin 30 gün sonra serbest bırakıldığını açıkladı.
Rus muhalif lider Aleksy Navalny mahkemede yaptığı savunmada kendi davasının da gözaltındaki diğer kişiler hakkındaki suçlamaların da korku salmak için üretildiğini söyledi.
ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Ay başında muhalif lider Navalny alerji nedeniyle hastaneye kaldırılmış, zehirlendiği iddia edilmişti.
Devlet hastanesi zehirlenme şüphesiyle yapılan testin negatif çıktığını duyursa da özel doktoru test sonucunun zehirenme ihtimalini ortadan kaldırmadığını ileri sürmüştü.
Zehirlenme iddialarının ortaya çıktığı sırada polis 2 binden fazla muhalifi, izinsiz gösteri düzenlemekten gözaltına aldı. Çoğu Navalny'nin çevresinden olan muhaliflerin hemen hemen hepsine kısa süreli hapis cezaları verildi.