Rus muhalif lider Navalny, bacaklarında ve ellerinde his kaybı yaşıyor

Hapiste bulunan Alexei Navalny’nın avukatları, rus muhalifin sağlığının gittikçe kötüyegittiğini belirterek bacaklarında ve ellerinde his kaybı yaşadığını açıkladı.



Bununla birlikte, geçen hafta akut sırt ve bacak ağrısı için uygun tedavi talep etmek için açlık grevine başlayan Navalny’nin gittikçe zayıflamaya başladığı ifade edildi.

"HER GÜN BİR KİLO KAYBEDİYOR"



Moskova'nın 100 kilometre (60 mil) doğusundaki Pokrov kasabasındaki ceza kolonisinde onu ziyaret eden Navalny'nin avukatlarından Olga Mikhailova AFP'ye verdiği demeçte, "Kötü görünüyor, kendini iyi hissetmiyor. Navalny'nin artık yaklaşık 80 kilogram ağırlığında. Kimse onu tedavi etmiyor” dedi.

Navalny’nin diğer avukatlarından Vadim Kobzev, ise evli ve iki çocuk babası siyasi muhalifin günde bir kilo verdiğini söyledi.



189 santimetre boyunda olan Navalny, geçen ay ceza kolonisine vardığında 93 kilogram ağırlığındaydı.



PESKOV: HERHANGİ BİR ÖZEL TEDAVİ GÖRME HAKKINA SAHİP DEĞİL

Bununla birlikte, Navalny'nin avukatları ve destekçileri, 44 yaşındaki muhalifin "normal" bir hastaneye nakledilmesini talep ediyorlar. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Navalny'nin herhangi bir özel tedavi görme hakkına sahip olmadığını söyledi.



Avukatlarının ziyaretinden sonra ise Navalny, Instagram'da yeni bir gönderi yayınlayarak, hapishane yetkililerinin cebine şeker koyduğunu ve onunla alay etmek için tavuğu kızarttığını söyledi. Ayrıca, yetkililerin hala kendisine teşhisini söylemeyi reddettiklerini ve kendi seçtiği bir doktor tarafından tedavi edilmesine izin verilmediğini bildirdi.



BEYAZ SARAY: NAVALNY HAKKINDAKİ HABERLERDEN ENDİŞE DUYUYORUZ



Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Navalny'nin sağlığının kötüye gittiğine dair haberlerden endişeliyiz. Navalny'nin hapis cezasını ‘siyasi amaçlı ve büyük bir adaletsizlik’ olarak görüyoruz” dedi.





Diğer taraftan, Rusya'nın Navalny'ye yönelik muamelesi, ABD seçimlerine müdahale iddiaları ve Ukrayna’daki faaliyetleri ile birlikte Biden yönetimi ile Kremlin arasındaki birçok anlaşmazlık noktasından birini oluşturuyor.



NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ



Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti.



20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.



“Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalny, geçen hafta sonu Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ülkenin dört bir yanında Navalny'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.

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