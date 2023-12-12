Rus muhalif lider Navalny cezaevinde kayboldu

Alexei Navalny'nin halihazırda kalmakta olduğu cezaevinden, çok daha kötü koşullardaki başka bir cezaevine nakledilmesi bekleniyordu. Ancak Rus muhalifin sözcüsü kendisinden 6 gündür herhangi bir haber alamadıklarını açıkladı.

Daha önce kaldığı hapishanede de olmadığı ortaya çıktı. Rusya'da mahkumların ülkenin başka bölgelerindeki hapishanelere trenle nakilleri sırasında kendilerinden haber alınamaması olağan bir durum.