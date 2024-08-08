"Rus muhalif Navalni de tarihi esir takasının parçası olmalıydı"

Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, eşinin cezaevi kolonisindeki ölümünden yaklaşık altı ay sonra, önde gelen Rus muhaliflerin serbest bırakılmasını sağlayan esir takası nedeniyle hem sevinç hem de acı hissettiğini söyledi.
Yulia Navalnaya eşinin, eğer yaşasaydı, Batı hapishanelerinde tutulan diğer Ruslar karşılığında takas edilen rehineler arasında olacağını aktardı.
Putin, "aşırılık" gerekçesiyle yasaklanan ulusal bir hareket kuran Navalni'yi, Rusya'ya bir daha dönmemesi koşuluyla serbest bırakmaya hazır olduğunu söylemişti.
NAVALNI NASIL ÖLDÜ?
Kremlin, Navalni'nin ailesi ve destekçilerinin, Putin'in Navalni'nin serbest kalmasına dayanamadığı için onu hapishanede öldürttüğü yönündeki suçlamalarını reddediyor.
Navalni'nin ölüm belgesinde 47 yaşındaki muhalif siyasetçinin doğal nedenlerle öldüğü belirtiliyor. 2020'de bir zehirlenme girişiminden kurtulan Navalni, ağır cezaevi koşullarına katlanmış ve uzun süre hücre hapsinde kalmıştı.
"ÇOK ACI HİSSETTİM"
Navalnaya videosunda, sekiz Rus muhalifin 1 Ağustos'ta serbest bırakılmasını kutladı ancak üzüntü duyduğunu da söyledi. Navalnaya, "Uzun zamandır böyle bir rahatlama ve mutluluk hissetmemiştim. Ama aynı zamanda çok ama çok acı hissettim" diye konuştu.
ABD ve Almanya'nın da dahil olduğu takasın, Rusya'daki muhalefetin "Rusya'dan vazgeçmeyen" dünya liderleriyle ilişki kurabileceğini gösterdiğini söyledi.
ÖNDE GELEN MUHALİFLER SERBEST
Mahkum takasıyla birlikte önde gelen muhaliflerden Vladimir Kara-Murza ve Ilya Yashin de serbest bırakıldı. Yani Kremlin'in en önde gelen muhalifleri artık ülke dışında bulunuyor.
Navalnaya'nın da geri dönmesi mümkün değil zira bu hafta bir mahkeme, Rusya'ya ayak basması halinde "aşırılık yanlısı" bir gruba dahil olmaktan tutuklanmasına izin veren bir kararı onadı.
"BİR HAFTA ÖNCE HAPİSTEYDİLER"
Putin'in iktidarı tamamen elinde tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, Rus muhalefetinin ne kadar etkili çalışabileceği ve neler başarabileceği belirsizliğini koruyor.
Navalnaya bunun çok büyük çaba ve fedakarlık gerektireceğini, ancak mahkumların serbest bırakılmasının umut verdiğini söyleyerek, "Daha bir hafta önce hapisteydiler, demir kapılar ardında kilitliydiler... Bugün ise özgür insanlar" dedi.
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