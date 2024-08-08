"Rus muhalif Navalni de tarihi esir takasının parçası olmalıydı"

Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, eşinin cezaevi kolonisindeki ölümünden yaklaşık altı ay sonra, önde gelen Rus muhaliflerin serbest bırakılmasını sağlayan esir takası nedeniyle hem sevinç hem de acı hissettiğini söyledi.



Yulia Navalnaya eşinin, eğer yaşasaydı, Batı hapishanelerinde tutulan diğer Ruslar karşılığında takas edilen rehineler arasında olacağını aktardı.



Putin, "aşırılık" gerekçesiyle yasaklanan ulusal bir hareket kuran Navalni'yi, Rusya'ya bir daha dönmemesi koşuluyla serbest bırakmaya hazır olduğunu söylemişti.

NAVALNI NASIL ÖLDÜ?



Kremlin, Navalni'nin ailesi ve destekçilerinin, Putin'in Navalni'nin serbest kalmasına dayanamadığı için onu hapishanede öldürttüğü yönündeki suçlamalarını reddediyor.

Navalni'nin ölüm belgesinde 47 yaşındaki muhalif siyasetçinin doğal nedenlerle öldüğü belirtiliyor. 2020'de bir zehirlenme girişiminden kurtulan Navalni, ağır cezaevi koşullarına katlanmış ve uzun süre hücre hapsinde kalmıştı.