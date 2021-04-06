Rus muhalif Navalni hastaneye kaldırıldı

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin solunum yolu enfeksiyonu olduğu belirtildi.

Reuters - NTV Haber 06.04.2021 - 01:05

Rus muhalif Navalni hastaneye kaldırıldı

İlişkili Haberler

Rus muhalif lider Navalni açlık grevine başladı

Rus muhalif lider Navalni açlık grevine başladı

Rus muhalif Navalny’nin sağlığı gittikçe kötüye gidiyor

Rus muhalif Navalny’nin sağlığı gittikçe kötüye gidiyor

Rus muhalif Navalny: "Toplama kampı"nda tutuluyorum

Rus muhalif Navalny: "Toplama kampı"nda tutuluyorum

Rusya'da bir gazete, hapiste bulunan Kremlin muhalifi Aleksey Navalni'nin muhtemel bir solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Gazetenin, hapishane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Navalni'ye corona virüs testi yapıldı, ancak sonucuna dair bilgi paylaşılmadı.

Navalni, daha önce yaptığı açıklamada, ateşinin yüksek olduğunu ve çok kötü öksürdüğünü duyurmuştu.

Navalni, hapishanedeki 15 mahkumdan 3'ünün verem tedavisi gördüğünü de söylemişti.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...