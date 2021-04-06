Rus muhalif Navalni hastaneye kaldırıldı

Rusya'da bir gazete, hapiste bulunan Kremlin muhalifi Aleksey Navalni'nin muhtemel bir solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Gazetenin, hapishane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Navalni'ye corona virüs testi yapıldı, ancak sonucuna dair bilgi paylaşılmadı.

Navalni, daha önce yaptığı açıklamada, ateşinin yüksek olduğunu ve çok kötü öksürdüğünü duyurmuştu.

Navalni, hapishanedeki 15 mahkumdan 3'ünün verem tedavisi gördüğünü de söylemişti.