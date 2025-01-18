Rus muhalif Navalni'nin avukatlarına hapis cezası
Rusya'da geçen yıl cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin üç avukatı, "aşırılıkçı topluluğa katıldıkları" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya'nın Vladimir bölgesindeki Petuşinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Navalni'nin avukatları Vadim Kobzev, Aleksey Liptser ve İgor Sergunin, aşırılıkçı topluluğa üye olmaktan suçlu bulundu.
Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Sergunin'e 3,5 yıl ceza verilirken suçlamaları reddeden Liptser 5, Kobzev 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Navalni'nin diğer iki avukatı Olga Mihaylova ve Aleksandr Fedulov'un da benzer suçlamayla gıyaplarında tutuklama kararı verilerek arananlar listesine alındı.
Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan muhalif Navalni, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti.
ALEKSEY NAVALNİ KİMDİR?
1976 doğumlu avukat Navalni, Rusya'da hükümetin yolsuzluklarını gündeme getirerek siyasete atıldı.
2009 yılından itibaren Rusya'da ve Rus ve uluslararası medyada yolsuzluk ve Devlet Başkanı Vladimir Putin eleştirmeni olarak ünlenmiştir.
Kremlin'e muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalni’nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.
Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni’yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Aleksey Navalni, Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalni’nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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