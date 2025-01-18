Rus muhalif Navalni'nin avukatlarına hapis cezası

Rusya'nın Vladimir bölgesindeki Petuşinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Navalni'nin avukatları Vadim Kobzev, Aleksey Liptser ve İgor Sergunin, aşırılıkçı topluluğa üye olmaktan suçlu bulundu.



Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Sergunin'e 3,5 yıl ceza verilirken suçlamaları reddeden Liptser 5, Kobzev 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Navalni'nin diğer iki avukatı Olga Mihaylova ve Aleksandr Fedulov'un da benzer suçlamayla gıyaplarında tutuklama kararı verilerek arananlar listesine alındı.



Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan muhalif Navalni, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti.